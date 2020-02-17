Tüketici, gönül rahatlığıyla et alabilecek

Mezbahalarda kesilen hayvanlar, bugünden itibaren kategorisine göre farklı şekilde mühürlenecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tüm belediyelere ve mezbahalara gerekli düzenlemeyi yapmaları için genelge göndererek uyarıda bulundu. Tüketicilerin kasap reyonundan et satın alırken kuzu, koyun, inek, düve, tosun, oğlak, keçi, teke, koç kategorisine göre tercih hakkını kullanabilmesi ve satın aldığı etin hangi türe ait olduğunu bilmesi adına, yeni uygulama hayata geçiriliyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, tüketiciyi aldatıcı davranışların önüne geçilebilmek ve denetim sağlanabilmesi amacıyla yeni uygulamanın hayata geçtiğini vurgulayarak, artık tüketicilerin kasaptan aldığı etin ne olduğunu bilerek, gönül rahatlığıyla alacağının altını çizdi.

“9 FARKLI MÜHÜR HAZIRLANDI”

Veteriner Dairesi Müdürü Mehmet İsfendiyaroğlu, mezbahalardaki yeni uygulamanın detaylarını paylaştı. İki mezbahanın Veteriner Dairesi kontrolünde kesim yaptığını ve söz konusu uygulamanın geçtiğimiz hafta itibariyle pilot olarak seçilen bu mezbahalarda hali hazırda uygulanmaya başladığını açıklayan İsfendiyaroğlu, hazırlanan 9 farklı mühürle, kesilen hayvanların iki farklı bölgeden mühürlendiğini belirtti. ‘Kuzu, koyun, inek, düve, tosun, oğlak, keçi, teke ve koç’ yazılı mühürlerin hazırlandığını ve kesilen hayvanın kategorisine göre but ve ön kol olmak üzere iki noktadan mühürlendiğini ifade eden İsfendiyaroğlu, bugünden itibaren tüm mezbahalarda bu uygulamanın hayata geçeceğini açıkladı.

“YETERLİ KADAR BİLİNÇLİ DEĞİLSENİZ ETİ AYIRT EDEMEZSİNİZ”

“Et parçalandıktan sonra bu mühürler ortadan kalkar, önemli olan burada kasapların gerçekten dürüst çalışmasıdır. Koyun ve kuzu eti ile dana ve inek eti arasındaki ayrımın yeteri kadar bilinçli olmayan kişiler tarafından yapılabilmesi mümkün olmuyor. Vatandaşın dikkat etmesi gereken şudur, dana eti ile inek eti arasında koyuluk farkı vardır. İnek eti dana etine göre daha koyudur. Aynı durum kuzu ve koyun etleri için de geçerlidir. Kasabın buzluğunda bütün olarak bulunan hayvanın üzerinde mutlaka mühür olmalıdır. Eğer müşteri buzluktaki bütün hayvandan et almak isterse, kasap bu konuda yardımcı olmalıdır” dedi.

“TİCARET DAİRESİ GEREKLİ DENETİMLERİ YAPMALI”

Kasapların parçalanmış et satışlarında vitrinlerinde gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiğini, dana, inek, kuzu ve koyun olarak farklı şekilde fiyatlandırılmış etleri kategorilerine göre ayırmalarını gerektiğinin altını çizen İsfendiyaroğlu, “Burada görev Ticaret Dairesi ve belediyelere düşüyor. Ticaret Dairesi bu konudaki denetimini yapmalıdır. Eğer kasap, mührü kesip, koyunu kuzu diye satmaya çalışırsa o zaman da görev tüketiciye düşüyor. Tüketicilere buradan açık çağrımdır; Mutlaka güvendiğiniz ve tanıdığınız kasaptan et alışverişi yapınız. Ben kasapları müşteri gibi gezip kendimce incelmelerde bulundum. Gözlemlediğim kadarıyla, bazı kasaplarda fiyatlara göre etler kategorize şekilde ayrılmış ve açıkça ne olduğu belirtiliyor. Bazı kasaplardaysa maalesef bu durumu göremedim”

KAYNAK : HABERCİ GAZETESİ