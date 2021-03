GÜNDEM KIBRIS

“Tüketici kredisinde artık mağduriyet yok”

Pandemi süreci boyunca, kredi çekerek zor durumda kalan vatandaşlara seslenen İskele Milletvekili Mesut Genç, tüketici kredileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mağduriyet yaşayan vatandaşa seslenen Genç,

“Yasa boşluğu ile kredi kuruluşları ve tüketiciler arasında yıllardan beridir ciddi bir sıkıntı vardır. Bununla ilgili geçtiğimiz sene meclisle bir çalışma yaptık ve altı aylık bir sürenin sonunda 31-2020 sayılı tüketici kredileri yasasını yürürlüğe geçirdik. Mağduriyetlerin giderilmesi konusunda, bu yasayla birlikte vatandaşların lehine çok fazla madde koyduk. Bundan sonraki süreçte de bankalar da bu yasalara uyarak mağduriyetlerin önüne geçecek” diyerek konuştu.

“Geçmiş tüketici kredisi olan vatandaşta yararlanacak”

Uygulanan yasa doğrultusunda daha önceden de tüketici kredisi çeken vatandaşların da bu yasadan yararlanabileceğinden bahseden Mesut Genç, “Bize sürekli gelen sorulardan bir tanesi de “bu yasalardan önce bankalardan tüketici kredisi çekenler ne olacak? Bu yasa onları kapsayacak mı?” Bu yasalar da geçici iki madde koyduk ve bu maddelerin ilkinde, geçmiş tüketici kredisi olan vatandaşların bu yasa kapsamına alınmasını, 6 ay içerisinde krediyi aldıkları bankaya gidip yazılı talepte bulunduktan sonra onların da bu yasalardan faydalanabileceklerini söyledik. İkinci madde de ise geçici birinci maddeye uymayan bankalar varsa onlara ciddi anlamda bir yaptırım cezası söz konusudur. Bu cezalar asgari ücretin 50 katı para cezası, 3 yıla kadar hapis cezası ve her iki cezaya da birden çarptırılma söz konusudur. Bundan sonraki süreçte de buradan vatandaşlar çağrım, bu süre bitmek üzeredir. 14 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren geçici birinci maddesinde söylene 6 aylık süre, 14 Nisan 2021 tarihi ile sona erecektir. Pandemi koşulları, hükümet krizleri nedeni ile bu konu üzerine pek değinilmedi. Vatandaşların da bu konuyla ilgili pek bir bilgisi yok, bundan sonraki süreçte vatandaşın kendini tehlikeye atmadan maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyarak bankalara gidip dilekçe yazarak kredilerini bu yasalara tabii tutmalarını dilerim” dedi.

“Coğrafyamıza en uygun yasalardan biridir”

Yasanın, Avrupa Birliği Norm Yasalarından esinlenerek hazırlandığını söyleyen İskele Milletvekili Mesut Genç, “Bu yasa, vatandaşa büyük avantajlar sağlamaktadır. 26 maddelik bir yasadır ve Avrupa Birliği Norm Yasalarından da esinlenerek hazırlanmıştır, Türkiye’de de aynı yasaların benzeri daha önceden uygulanmıştır ve bizim coğrafyamıza uyan en iyi yasalardan bir tanesidir. Bu yasayla birlikte geçmiş sistem rafa kaldırılıyor ve bu süreçte vatandaşın çekmiş olduğu krediyi ön bilgilerle birlikte bankalar vatandaşa sunmak ve altına imza atmak zorundadır. Ön bilgilendirmeler formunda olmayan herhangi bir şeyi kredi bitene kadar bankalar talep edemeyecektir. Örneğin ön bilgilendirme formunda yazmayan herhangi bir komisyonu kredi tahsis edildikten sonra vatandaştan tahsis edemez. Geçe sene çektiğiniz kredi bu yasaya tabii değilse ilgili banka faiz oranını size sormadan istediği gibi değiştirebilir. Bu yasadan sonra bu yasaya tabii olup ta tahsis edilen kredilerde artık böyle bir durum söz konusu olamaz. Eğer kredilerde faiz oranı değişecekse ilgili banka size bunu 30 gün önceden bildirmek zorunda. Sizin onayınız, bilginiz olmadan bankalar bir değişikliğe gidemez” dedi.

“Yasadan önceki ve yasadan sonraki süreç, çok farklıdır”

Uygulanan yasadan öncesinin ve sonrasının çok farklı olduğunu söyleyen Genç, “Artık bütün bankalarda iki ana unsur vardır, referans faiz oranı ve marj oranı vardır. Referans faiz oranı artık bir kredinin, ana faiz unsurunun belirlenmesindeki temeldir. Bu temel referans ana faiz oranını da Merkez Bankası belirleyecektir ve her bankada da aynı olacaktır. Yani burada da her bankanın marj oranı dışındaki her şey aynı olacaktır. Kimi banka %1 kimi banka %5 kimi banka ise %100 marj oranı alacak ve vatandaş bunu bilerek bir seçim yapacaktır. Bu noktada yasadan önceki ve yasadan sonraki süreç, çok farklıdır. Bundan sonraki süreçte de bu yasayla birlikte vatandaş ne alacaksa ne ödeyecekse günün sonunda ne kadar faiz farkı ödeyecekse hepsini şeffaf bir şekilde bilecek” dedi.