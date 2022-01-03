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Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı piyasaya müdahale etmeye çağırdı

KKTC Tüketiciler Derneği, ülke genelinde alışveriş merkezleri ve marketlerde yaptıkları denetimlerde fahiş fiyatlarla tam bir vurgun yapıldığını saptadıklarını belirterek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı piyasaya müdahale etmeye çağırdı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 18:06
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Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı piyasaya müdahale etmeye çağırdı
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Dernek’ten yapılan açıklamada, derneğin ülke genelindeki denetimlerinde fahiş fiyatların yanı sıra süresi geçmiş, eksik gramajlı, etiketsiz ürünlere ve etiket- kasa fiyat farklılıklarına da rastlandığı belirtilerek, tam bir “piyasa anarşisi” yaşatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ticari ahlaka aykırı ve denetimsiz olarak nitelendirilen piyasaya acil olarak müdahale etmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ve fahiş fiyatlar ve haksızlıklar ile ilgili şikayetlerini Ticaret Dairesi yetkililerine iletmek üzere Derneğe bildirmesi için tiketicilere çağrı yapılırken, Derneğin “kara liste” kapsamında boykot uygulayacağı iş yeri ve marketler listesini önümüzdeki günler açıklayacağı duyuruldu.

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