Işık, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun körüklediği fahiş fiyatlarda indirim yapılmasını bekleyen tüketicilerin şok zamlarla şaşkına döndürüldüğünü vurguladı. Işık, Türkiye’nin enflasyona karşı genel fiyat düzeyinin aşağıya çekilebilmesi için birçok kalemde vergi ve harçlarda indirim yaparken KKTC hükümetinin bu konudaki inisiyatifini halktan ve tüketiciden yana değil vurgun yapan fırsatçılardan yana kullanarak çok vahim bir hata yaptığını savundu.
Tüketiciler Derneği harç zammını kınadı
Işık: “Hükümetin tüketicilere verebileceği en güzel hediye, zamları ile beraber istifa edip, gitmesi”
02 Ocak 2019 Çarşamba 18:39