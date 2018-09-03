Tüketiciler Derneği: Hayvancılığa gereken destek verilmeli

Tüketiciler Derneği, ekonomik kriz ortamında ülke ekonomisinin temeli olan hayvancılığa gerekli desteği vermesi ve hayvan üreticilerinin taleplerini öncelikli sektör kapsamında karşılaması için hükümete çağrı yaptı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Tüketicilerin en temel ihtiyacı olan hayvansal ve süt ürünleri fiyatlarında istikrar sağlayacak desteği hükümetin hayvancılığa öncelikle vermesi görevi olmalıdır” dedi.

Yılmaz Işık, Hayvan Üreticileri Birliği’nin 5 Eylül günü yapacağı eyleme de destek belirtti.