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Tüketiciler Derneği plajlarla ilgili yasadışı uygulamaların devam ettiğini savundu

Tüketiciler Derneği, plajlara girişlerinin fahiş ücretlere tabi tutulması ve engellenmesine yasa kapsamında son verilmesi için hükümet üyelerini göreve davet etmesine rağmen bu talebin bir karşılık görmediğini ve yasa dışı uygulamaların devam ettiğini savundu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:53
Tüketiciler Derneği plajlarla ilgili yasadışı uygulamaların devam ettiğini savundu

Tüketiciler Derneği, plajlara girişlerinin fahiş ücretlere tabi tutulması ve engellenmesine yasa kapsamında son verilmesi için hükümet üyelerini göreve davet etmesine rağmen bu talebin bir karşılık görmediğini ve yasa dışı uygulamaların devam ettiğini savundu.

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Dernek yaptığı yazılı açıklamada, Plajların Kullanım ve Denetim Yasasının uygulanmasını istedi.
 

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