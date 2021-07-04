Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

Tüketiciler Derneği, Ticaret Dairesi ile Toplantı Yaptı

04 Temmuz 2021 Pazar 15:48
17 Okunma
Tüketiciler Derneği, Ticaret Dairesi ile Toplantı Yaptı

KKTC Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi ile perşembe günü gerçekleştirdikleri toplantıda, tüketicilerin yaşadığı sorunların ve hak mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık’ın açıklamasına göre, derneğin tüm taleplerine rağmen iş insanları örgütlerinin kendi mensubu bulunan üyelerinin “tüketicileri ticari ahlak ve yasalara aykırı olarak mağdur etmelerine seyirci kaldıklarını” ileri sürerek, tüketicilerin yaşadıkları sorunları Ticaret Dairesi ile perşembe günü yaptıkları toplantıda ele aldıklarını söyledi.

Işık, “Tüketicilerin daha etkin ve kapsamlı olarak korunması amacıyla bakanlık ile dernek arasında işbirliği protokolü” dahil toplam 6 konuda bazı çalışmalar yapılması için Ticaret Dairesi ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Tüketiciler DerneğiTicaret Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa-Girne Anayolunda Kaza!
Lefkoşa-Girne Anayolunda Kaza!
Cumhurbaşkanı Tatar: "adalet ve eşitlik istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Tatar: "adalet ve eşitlik istiyoruz"
Kuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonu 2021-2022 Dönem Başkanı ve Yönetimi Görevine Başladı
Kuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonu 2021-2022 Dönem Başkanı ve Yönetimi Görevine Başladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim