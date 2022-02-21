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Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Kutlama

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, son 5 yılda 5 kez hükümet değişiklikleri nedeniyle devlet hizmetleri ve çalışmalarının olumsuz etkilendiğini belirterek, bu süreci geride bırakan Faiz Sucuoğlu başbakanlığındaki hükümeti kutladı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 16:09
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Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Kutlama
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Işık, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin korunması ve haklarının geliştirilmesi için hükümetin yapacağı çalışmalara derneğin destek vereceğini kaydetti.
Hasan Yılmaz Işık, hükümetin, “piyasadaki denetimsizliğe” acil olarak müdahale etmesinin tüketicilerin öncelikli beklentisi olduğunu belirtti.
Tüketicilerin piyasadaki fahiş fiyatlar karşısında şaşkına döndüğünü de savunan Işık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na çağrı yaptı.
KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Işık, başkanlık rejimine karşı çıkan siyasi partilerin, Güney Kıbrıs ile federasyon çatısı altında birleşme politikalarının ise gerçekle alakası olmadığını ileri sürdü.

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