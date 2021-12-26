Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
Hem kalpazanlık hem de uyuşturucudan tutuklandılar
Hem kalpazanlık hem de uyuşturucudan...
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini
İkisi de cezaevine gönderildi
İkisi de cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
banner107

Tüketicileri mağdur ettiği tespit edilen yerler “Kara Liste’ye” alınarak boykot edilecek

KKTC Tüketiciler Derneği, yarından itibaren, ülke genelindeki alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimlerine başlayacağını ve tüketicileri mağdur ettiği tespit edilen yerlerin “Kara Liste”ye alınarak boykot edileceğini duyurdu.

26 Aralık 2021 Pazar 13:20
46 Okunma
Tüketicileri mağdur ettiği tespit edilen yerler “Kara Liste’ye” alınarak boykot edilecek
banner108

KKTC Tüketiciler Derneği, yarından itibaren, ülke genelindeki alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimlerine başlayacağını ve tüketicileri mağdur ettiği tespit edilen yerlerin “Kara Liste”ye alınarak boykot edileceğini duyurdu.

Dernek’ten yapılan açıklamada, tüketicilerden gelen yoğun talep ve tepkiler  üzerine “fırsatçılık ve fahiş fiyatlarla” ilgili denetimlere tüketicilerle birlikte başlanacağı kaydedildi.

“Temel tüketim maddelerinin süresi geçmiş olanların etiketleri değiştirildiğini, eksik gramajlı, etiketsiz, kalitesiz, etiket-kasa fiyat farklılıkları ile tüketicilere fahiş fiyatlar ile ticari ahlaka aykırı bir fırsatçılık ile satılmakta olmasını Derneğimiz, Ekonomi ve Enerji bakanlığı nezdinde kınamaktadır” denilen açıklamada, belediyeler, Ticaret Dairesi ve Temel Sağlık Dairesi’nin denetimden sorumlu olduğu belirtilerek, bu denetimlerin yapılmadığı savunuldu.

Marketlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatlarında da fark olduğunun kaydedildiği açıklamada, vatandaş bu gibi durumlarda fark iadesi talep etmeye çağırıldı.

Son günlerde döviz kurundaki düşüşe rağmen, marketlerde en temel gıda ürünlerinde yüzde 50 ile yüzde 100’e varan fiyat artışları olmasına tepki gösteren tüketicilerin Dernek’ten yardım istediğinin belirtildiği açıklamada, “Derneğimiz KKTC genelinde tüm tüketiciler ile işbirliği ve iletişim içerisinde olup fahiş fiyatlar ve haksızlıklar ile ilgili şikayetlerini cezai yaptırım için Ticaret Dairesi yetkililerine iletmek üzere Derneğimize bildirmeleri için çağrı yapmaktadır.Tüketicileri mağdur eden satış  yapmakta oldukları tespit edilecek iş yeri ve marketlere Derneğimiz “Kara Liste” kapsamında  tüketicilerin de topyekün katılacağı “Boykot” uygulayacağını önemle vurgulamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Tüketiciler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de cinayet! Ünlü YouTuber cinayeti itiraf etti
Girne'de cinayet! Ünlü YouTuber cinayeti itiraf etti
Çatalköy ve Alsancak bölgelerinde köpek zehirleme vahşeti!
Çatalköy ve Alsancak bölgelerinde köpek zehirleme vahşeti!
Seçime katılacak siyasi partilerin BRT’deki yayın sıraları yarın belli olacak
Seçime katılacak siyasi partilerin BRT’deki yayın sıraları yarın belli olacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim