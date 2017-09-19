Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!

Hem obezite hem de obezitenin tetiklediği diyabet gibi birçok metabolik hastalık nedeniyle ameliyat edilen hasta sayısı her geçen gün artıyor.

Obeziteyi arttıran etkenlere dikkat çeken Gazi Üniversitesinden Genel Cerrah Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, obezite gelişiminde çevresel faktörlerin etkisine değindi.

ÇEVRE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

“Obezite gelişiminde en büyük etmen arkadaşlar” diyen Prof. Bedirli, “Son yıllarda çevre, insanları daha fazla obez yapar hale geldi. Arkadaşlar, eşler, okul ve iş hayatı alışkanlıklarımızı etkiliyor. Bu konuda yapılmış birçok çalışma sosyal ilişkilerin kiloya etkisini gözler önüne seriyor” dedi.

Konunun, 32 yıl boyunca 12 bin kişinin değerlendirildiği bir çalışmayla araştırıldığını belirten Bedirli, araştırmadan çıkan sonuçlar hakkında şunları söyledi:

“Araştırmacılar, obez olma yolunda en büyük etkenin arkadaşlar olduğunu buldu. Örneğin, yakın arkadaşlık yüzde 171 oranında obezite riskini artırıyor. Bu oranlar, kardeşler arasında yüzde 40, eşler arasında yüzde 37 olarak karşımıza çıkıyor.”



EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ YEME ALIŞKANLIKLARI

Okul çocuklarının enerjilerinin yaklaşık yüzde 20'sini şekerli içeceklerden sağladıklarını belirten Bedirli, “Yeme alışkanlıkları konusunda iki farklı görüş bulunmakta. Bunlardan ilki yüksek kalorili sanayileşmiş yiyecek ve içeceklerin tüketiminin artması. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu pek çok ülkede okul çocukları enerjilerinin yaklaşık yüzde 20'sini şekerli içeceklerden elde etmektedirler. Diğer görüş ise meyve, sebze, baklagiller ve tahıllar gibi doğal ve sağlıklı besinler tüketiminin azalması olarak açıklanabilir” ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL AKTİVİTE EKSİKLİĞİ ŞİŞMANLATIYOR

Fiziksel aktivite eksikliğinin de obeziteyi arttıran en önemli etkenler arasında gösterildiğini vurgulayan Uzman, “Çocuklar da dahil olmak üzere batılı toplumlar; dinlenme, TV izleme, arabayla ve okula gidip daha az fiziksel aktivite gerçekleştirme gibi yerleşik yaşam biçimine yönelik artan bir eğilim göstermekte. Sağlıklı beslenme statüsünün korunmasında fiziksel aktivite önemli bir role sahipken, yerleşik yaşam biçimleri obezite ve onun geliştirebileceği başta kalp hastalıkları için bir risk faktörü oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

TÜKETİM ÇILGINLIĞI FARKETMEDEN OBEZLEŞTİRİYOR

“Giderek artan tüketme isteği farkında olmadan sizi obeziteye sürükleyebilir” diye konuşan Prof. Bedirli, “1990-2010 arasında vücut kitle endeksi ile değişen 32 ekonomik faktörü ele alan 4 ekonomistin ulaştığı sonuca göre vücut kitle endeksi ve obezitedeki yükselişi açıklayan en güçlü faktör hipermarketler, ikinci faktör ise kişi başına düşen restoran sayısı oldu” dedi.