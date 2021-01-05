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TÜK’ten patates üreticilerine duyuru

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2020 ilkbahar ürünü patates üretici ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığını duyurdu.

05 Ocak 2021 Salı 18:35
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TÜK’ten patates üreticilerine duyuru

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2020 ilkbahar ürünü patates üretici ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığını duyurdu.

TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Alımını yapmış olduğu 600 ton 2020 İlkbahar ürünü patatesin ürün bedellerinin hak sahibi üreticiler ile kuruluşlara ödenmesi maksadı ile 857,074.30 TL’lik ödeme talimatını vermiştir. Banka tarafından işlemlerin tamamlanmasına müteakip, hak ettikleri meblağlar, hak sahibi patates üreticilerinin banka hesaplarına bugün itibarıyla yatırılmaya başlanmıştır” denildi.
        
        
         

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