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TÜK’ün parası nerede? Kim hesap verecek?

TÜK yönetimi arpa ithali için sözleşmeye aykırı ödeme yaptı.. Ödemeye rağmen ne arpa geldi, ne de para geri alınabildi.. Kurumun 60 bin dolar civarı zararı var! Zararı kim ödeyecek?

16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:07
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TÜK’ün parası nerede? Kim hesap verecek?

Üretici için var olması gereken en önemli kurumların başında gelen Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) yanlış kararlar nedeniyle maddi zorluklar içerisinde.

SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgilere göre TÜK yönetiminin yanlış bir kararı nedeniyle kurumun 60 bin dolar civarında zarar etti.

Çalışanların bayram ödemeleri kaynak sorunu nedeniyle yapılamazken, kurumun parasının yönetimin yanlışları nedeniyle heba olması kurum içinde huzursuzluğa neden oluyor

Neler yaşandı?

2021 yılının Haziran ayında birileri daha önce kurumla hiç çalışmayan bir firmanın 10 bin ton arpa satışı yapabileceği yönünde TÜK yönetimine bilgi verir.

Yönetim arpa alımı yaptığı diğer firmalardan hiçbir fiyat almadan bilinmeyen bu firmadan 10 bin ton arpa alımı konusunda karar üretir. Temmuz ayı başında ilgili firmayla sözleşme imzalandı. Bu sözleşmeye göre 10 bin ton arpa bir ay içerisinde KKTC’ye gelmiş olacaktı. Ne var ki öyle olmadı. Arpa ülkeye hiç gelmedi.

132 bin 500 dolarlık ödeme!

Firma ve TÜK arasında imzalanan sözleşmeye göre arpanın KKTC’ye gelip, limanda tahlil edilip aranan kriterlere uygun olması durumunda sözleşmenin yüzde 95’i karşılığı ödeme yapılması, boşaltım sonrası da kalan yüzde 5’lik ödeme ile arpaların teslim alınması gerekiyordu. Ancak TÜK Yönetimi arpanın adaya gelmesi öncesinde nasıl olduysa ilgili firmaya 132 bin 500 dolar avans ödemesi yaptı. Ancak bu ödemeye rağmen arpa tedariki yine de sağlanamadı. Arpanın gelmemesi üzerine sözleşme gereği 300 bin TL’lik teminatı kurum tahsil etti. Ayrıca kurum ilgili firmadan ödemeyi temmuz ayı içerisinde yaparken verdiği para karşılığında verdiği para karşılığında 1 Milyon TL’lik de 6 Ocak 2022 tarihli (6 ay vadeli) bir çek almıştı. Arpanın gelmemesi üzerine kurum bu 1 milyon TL’lik çeki hesabına yatırarak tahsil etti.

60 bin dolarlık zarar

Bir ayda ülkeye getirileceği sözü verilen arpa hala gelmedi ve ilgili firmanın çeki bozuldu. Ancak kurum  Temmuz 2021’de dolar ödeme yapmıştı. Aradan geçen zaman ile oluşan faiz ve paranın maliyeti nedeniyle kurumun 60 bin dolar civarı alacağı kaldı. Bu para bir türlü tahsil edilemedi.

Kurum likit sıkıntısı nedeniyle bankalara yüksek faizler ödemek zorunda kalırken, faiz ödeyip de borçlandığı parayı ise tahsil edemeyerek büyük zarara neden oluyor.

Oluşan bu zararı kimin ödeyeceği ise tartışılmaya başlandı

Çalışanlar da huzursuz

Likit sıkıntısı yaşayan TÜK, çalışanlarının bayramlık ödemelerini yapamazken, bankalardan kredi alma konusunda sıkıntı yaşarken, kurumun parasının bu denli hoyratça harcanması kurum çalışanları arasında da büyük bir huzursuzluk yarattı.

HABER- KAYNAK : SES KIBRIS

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