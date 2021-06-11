TÜK’ün spot alımları için yasa gücünde kararname

Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK), hayvan üreticilerinin acil ihtiyacı olan yem hammaddelerini hızlı alabilmesi amacıyla yasa gücünde kararname çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan "Toprak Ürünleri Kurumunun Yapacağı Spot Alımlarında Kamu İhale Yasası Kurallarının, Üç Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" uyarınca, TÜK, Kamu İhale Yasası kuralları üç ay boyunca uygulanmadan alım yapabilecek.

Yasa gücünde kararnameye gerekçe olarak, “ülkede son dönemde yaşanan kuraklığın ve Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybediyor oluşunun yarattığı olumsuz ekonomik ortam sebebiyle hayvan üreticilerinin acil ihtiyacı olan arpa, buğday, mısır, hayvan yemi hammaddeleri, hayvan yemi ve bunların taşımacılık faaliyetlerinin hızlı yapılabilmesi” ihtiyacı gösterildi.

Kararnameyle TÜK’ün yapacağı spot alımlarında geçici bir süre için Kamu ihale Yasası kurallarının uygulanmaması sayesinde hizmetlerin sunumunun hızlanması ve vatandaşın karşı karşıya kalacağı mağduriyetin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yasa gücünde kararname uyarınca, TÜK’e üç ay süre için acil ve özel durumlarda Bakanlar Kurulu onayıyla doğrudan alım yetkisi verildi.