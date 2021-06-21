Tülay Celaloğlu hayatını kaybetti

Tülay Celaloğlu 21 Haziran 2021 (bugün) hayatını kaybetti.
Niyazi Celaloğlu’nun eşi olan Tülay Celaloğlu, 3 çocuk ve 4 torun sahibiydi.
Cenazesi 22 Haziran 2021 (Salı) günü saat 11:00'da Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.
Celaloğlu ailesinin değerli üyesi Tülay Celaloğlu bugün hayatını kaybetti.
Tülay Celaloğlu 21 Haziran 2021 (bugün) hayatını kaybetti.
Niyazi Celaloğlu’nun eşi olan Tülay Celaloğlu, 3 çocuk ve 4 torun sahibiydi.
Cenazesi 22 Haziran 2021 (Salı) günü saat 11:00'da Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.