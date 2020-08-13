Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı
Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı
Eskort yerine hapse gittiler
Eskort yerine hapse gittiler
Ev arkadaşını soydu
Ev arkadaşını soydu
"O kadar pişmanım ki anlatamam”
Ya beni affedin ya da...

Tulga: “Şu anda savaştan beter bir durumdayız”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Yeni Bakış’a konuştu ve ülkemizde esnaf sayısının her geçen gün azaldığını vurguladı. 

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:44
1188 Okunma
Tulga: “Şu anda savaştan beter bir durumdayız”

Tulga, ekonominin kötüye gitmesiyle birçok işyeri küçülme kararı alırken, işçi sayısında azaltma politikası uyguladığını söylerken, “Pandemi döneminde yaşananlar bizlere olup, bitenleri gösteriyor. Ülke olarak ne kadar zayıfız, hazırlıksızız. Ne kadar kurumsallaşmamışız” dedi.


Hürrem Tulga, pandeminin tüm dünyada yaşandığını ve etkisini her yerde gösterdiğini de vurgularken, dayanıksız bir yapısı olan ülkemizde yüzde 70’lere varan bir gerileme yaşandığını söyledi.


Devletin zor durumlara müdahalesini araç ve gücüne sahip bir organizasyon olarak tanımlayan Hürrem Tulga, devlet dediğimizde bir kurumsallaşmanın olması gerektiğini söyledi.


Şu anda birtakım açılımların olduğunu belirten Tulga, açılımların TL’nin değer kaybetmesiyle işletmeleri ve çalışanları ne kadar ayakta tutunabileceğini belirlemek çok güçtür dedi ve “Şu anda savaştan beter bir durumdayız” diye de ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar OdasıHürrem Tulga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirtmeyiz”
Tatar: “Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirtmeyiz”
Prof. Dr. Erdoğan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Erdoğan hayatını kaybetti
BERTAN ZAROĞLU’NDAN EZİCİ GALİBİYET
BERTAN ZAROĞLU’NDAN EZİCİ GALİBİYET
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim