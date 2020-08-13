Tulga: “Şu anda savaştan beter bir durumdayız”

Tulga, ekonominin kötüye gitmesiyle birçok işyeri küçülme kararı alırken, işçi sayısında azaltma politikası uyguladığını söylerken, “Pandemi döneminde yaşananlar bizlere olup, bitenleri gösteriyor. Ülke olarak ne kadar zayıfız, hazırlıksızız. Ne kadar kurumsallaşmamışız” dedi.



Hürrem Tulga, pandeminin tüm dünyada yaşandığını ve etkisini her yerde gösterdiğini de vurgularken, dayanıksız bir yapısı olan ülkemizde yüzde 70’lere varan bir gerileme yaşandığını söyledi.



Devletin zor durumlara müdahalesini araç ve gücüne sahip bir organizasyon olarak tanımlayan Hürrem Tulga, devlet dediğimizde bir kurumsallaşmanın olması gerektiğini söyledi.



Şu anda birtakım açılımların olduğunu belirten Tulga, açılımların TL’nin değer kaybetmesiyle işletmeleri ve çalışanları ne kadar ayakta tutunabileceğini belirlemek çok güçtür dedi ve “Şu anda savaştan beter bir durumdayız” diye de ekledi.