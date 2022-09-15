Tülücü: Yarın Anayasa Mahkemesine başvuracağım!

Kısa bir süre önce UBP’den istifa eden fakat istifası parti yetkilileri tarafından kabul olmayan Habil Tülücü hakkında asılsız söylemlere tepki göstererek “UBP’den hiçbir vaat almadım” dedi. Tülücü partiden istifasının kabul edilmediğini belirterek “İstifa kararımı askıya aldım” dedi.

Tülücü şunları kaydetti: “Bir süre önce UBP’den istifa ettim ama istifamı kabul etmediler. Ben istifa kararımdan geri dönmedim ancak istifamı askıya aldım. Cuma günü (yarın) Anayasa Mahkemesine başvuracağım. Yıllarca Paşaköy’e bağlı olan iki köyün başka belediyeye bağlanması konusu hem beni hem de köylüleri rahatsız eden bir konu. Suan köylüler imza topladı yarın anayasa mahkemesine başvuracağız. Kurudere köyü 30 yıl önce Ulukışla ise 2008 yılında Paşaköy Belediyesi’ne bağlanmıştı. Biz bu köylere yatırım yaptık. Buradaki insanlar şu an Pasaköy Belediyesinde çalışıyorlar. Ne olacakları belirsiz. Ben Bağımsızlığımızı çıkıp açıkladım ancak Ulusal Birlik Partisinden mi yoksa bağımsız Belediye Başkanı adayı olacağım konusunda kararımı vermedim, arkadaşlarımız ne karar verirse onu uygulayacağım.”

Kaynak : Kıbrıs Arena