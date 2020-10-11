Tüm adaylar oylarını kullandı

İlk sandık başına giden aday Mustafa Ulaş Oldu. Ulaş, Alayköy İlkokulu 5 Numaralı sandıkta oy kullandı.

Bağımsız aday Kudret Özersay Eşi ile birlikte Beylerbeyi Anakolulu 75 numaralı sandıkta oy kullanan Özersay, ülke için hayırlı olsun diyerek oyunu kullandı...

Kudret Özersay, “Bugün aydınlık bir gelecek için çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Kıbrıs Türk Halkını, tüm vatandaşları bu ülkenin geleceğine ve iradelerine sahip çıkmaya, yani sandığa gitmeye davet ediyorum” diye konuşarak, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bağımsız aday Serdar Denktaş, eşi Müge Denktaş ve torunlarıyla saat 09.30’da Gönyeli Belediyesi’nde kurulan 68 numaralı sandıkta oy kullandı.

Denktaş, halkı sandığa gitmeye ve iradeye sahip çıkmaya çağırdı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Şht Tuncer İlkokulu 140 numaralı sandıkta oy kullandı. Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte oy kullandıktan sonra basına demeç verdi.

“Burada güzel bir demokrasi var” diyen Tatar, halkı oy kullanmaya davet etti. Tatar, “İnşallah KKTC'nin geleceği için doğru irade sandıktan çıkar” dedi.

Aynı saatte Lefkoşa’da sandık başına giden bir diğer aday CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman oldu.

Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Gönyeli İlkokulu’nda ki 65 numaralı sandıkta oyunu kullandı

Erhürman, “Çok zor bir seçim dönemini geride bıraktık. Pandemi koşullarında seçim yapmak kolay değildi. Cumhurbaşkanı’nı seçeceğiz dolayısıyla Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Elbette gene Pandemi koşullarında seçim gerçekleştirdiğimiz için gelip oy kullanmak da tüm vatandaşlarımız için zor olabilir ama gene de ben buradan vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Bir kez daha halkımıza, hepimize hayırlı olsun diyorum” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, oyunu Başkent Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulunda kullandı

Arıklı, “Son derece demokratik bir seçim süreci yaşadık” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Aday Arif Salih Kırdağ ise Mahkemeler Binası Salonunda kullandı..

Kırdağ, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimin sonucunun hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan adayı Mustafa Akıncı da

Cumhurbaşkanlığı ve halk oylaması için Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda kurulan 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemini tamamlayan Akıncı, Pandemi sürecinde seçim kampanyası yürütmenin ne kadar zor olduğunu deneyimlediklerinin altını çizdi.

Halkın kendisini ve ülkede yaşananları zaten yıllardır bildiğini ifade eden Akıncı, “Bu seçim kişisel gelecek seçimi değildir, toplumsal geleceğimiz adına halkın karar vereceği bir seçimdir”

“Evimizde oturmayalım, iç sesimize kulak vererek oyumuzu kullanalım” dedi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Cumhurbaşkanı adayı Fuat Çiner Lefkoşa’da Atleks Sanverler Ortaokulu’nda kullandı...

Bağımsız aday Alpan Uz, Edremit’te oy kullandı..

Bağımsız aday Ahmet Boran, Haspolat İlkokulu’nda 121 numaralı sandıkta saat 15.00’te oyunu kullanacak.