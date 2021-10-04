"Tüm adaylarımıza eşit mesafedeyim"

9 Ekim’de yapılması planlanan Girne İlçe Başkanlığı yarışı için aday olduğunu açıklayan UBP Girne PM üyesi Cafer Barutcuzade “ son bir haftaya girdik. Cumartesi günü ilçe kongremiz hayırlısı yapacağız. Ben bu süreçte bir genel başkan adayının adayı olarak bu yarışa çıkmadım. Ben partimizin daha ileri taşımak adına bu güne kadar verdiğim hizmetleri bir adım daha yukarı taşımak için bu yola çıktım. Tüm adaylarımıza bu noktada eşit mesafedeyim” dedi.

Barutcuzade “biz şuan üç arkadaşımız ile birlikte ilçe başkanı olabilmek için üyelerimizden onay bekliyoruz. Beni tanıyanlar bililer, bütün enerjimi ve birikimi partimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına bu yola çıktım ve beni bu noktada destekleyen ve desteklemeyen tüm üyelerimize saygı duyuyorum. Dediğim gibi bu bir bayrak yarışı umarım bu bayrağı en iyi taşayabilecek olana üyelerimiz bu görevi verir”