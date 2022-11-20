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"Tüm çocuklarımıza iyilik ve sevgi dolu bir yaşam diliyorum"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

20 Kasım 2022 Pazar 10:57
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"Tüm çocuklarımıza iyilik ve sevgi dolu bir yaşam diliyorum"



Töre, mesajında şunları kaydetti:
“20 Kasım 1989 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların maruz kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan edilmiştir. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. 

Çocukların yetişkinlerden daha farklı haklara sahip olması gereğinden yola çıkan BM, bu sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiş, cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkelerini benimsemiştir. 

Dünyanın en masum varlıkları olan çocuklara, hak ettikleri zemini sağlamak, mutlu ve güvenilir bir yaşam sunmak  hepimizin görevidir. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkalım. Bu sorumluluk ve bilinçten hareketle, Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyor, tüm çocuklarımıza iyilik ve sevgi dolu bir yaşam diliyorum.”

Son Güncelleme: 20.11.2022 12:48
Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreDünya Çocuk Hakları Günü
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