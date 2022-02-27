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Tüm dünya "Barış hemen şimdi" diyerek Rusların saldırganlığına karşı koymalıdır

27 Şubat 2022 Pazar 15:26
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Tüm dünya "Barış hemen şimdi" diyerek Rusların saldırganlığına karşı koymalıdır
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Demokrat Parti (DP) eski Başkan ve Milletvekili Serdar Denktaş, Ukrayna‘da insanlık trajedisinin devam ettiğini vurgulayarak, tüm dünyanın ‘Barış hemen şimdi’ diyerek Rus saldırganlığına karşı koyması gerektiğini söyledi

Denktaş: Barış hemen şimdi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Denktaş, Ukrayna’da insanlık trajedisinin devam ettiğini, ABD ve Almanya’nın adeta “savaşa devam edin” dercesine Ukrayna’ya silah gönderdiğini ve BM’nin de söylenmeye devam ettiğini vurguladı.

Denktaş, “Ukrayna halkının yaşadığı acı tüm dünyanın ‘Barış hemen şimdi’ diyerek Rus saldırganlığına karşı koymasını gerektirir. Haberlerdeki görüntüler Kıbrıs adasındaki mevcut durumun ‘Barış’ adına değerini bize bir kez daha gösteriyor. ‘Bu asırda savaş olmaz’ diyenler bir daha düşünsün” dedi.

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