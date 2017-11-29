Tüm izinleri var ama dükkan açmasına engel olunuyor

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Paşaköy’de kuaför dükkanı açmak için gerekli tüm izinleri alan Zeynep Güneş, Yeni Bakış’ı ziyaret ederek, Belediye Başkanı Habil Tülücü’nün engeline takıldığını belirtti.

Zeynep Güneş, gerekli bütün izinleri almasına rağmen Başkan Tülücü’nün kendisine “araştırıyoruz” dediğini ifade ederek, 10 gün geçmesine rağmen bir gelişme olmadığını söyledi. Güneş, Paşaköy’de bir yıl önce vatandaş yapılan bir kişiye kuaförlük izninin verildiğini, bunun yanında geçtiğimiz günlerde arsa da alan bu kişinin torpili ne diye sorarak, yıllardır bu ülkenin vatandaşı olan kendisine bu iznin neden verilmediği konusunda ise bir açıklama yapılmadığını belirtti.

“Belediye başkanı imza vermiyor”

Zeynep Güneş isimli vatandaş şunları söyledi “Başkana gidip soruyoruz. Araştırmam henüz bitmedi diyor. Tüm yasal izinleri aldım, neyi araştırıyor açıklama yapmıyor. Paşaköy’de bulunan kuaför salonunun sahibi çalışanlarına çalışma izni yapmıyor ve sürekli 3 ayda bir işçi değiştiriyor. Benim yanımda çalışacak olan Nilgün Nurgül Eraslan isimli kuaför ustasını da bu söz konusu kuaför dükkanının sahibi bu ülkeye getirdi. Diplomasını kullanarak dükkanını açtı.

Ancak çalışma izni yapmadı. Şimdi bu kadın 7 kişi ile birlikte hem maddi hem de manevi yönden mağdur oldu. Evinde fön çekiyormuş diye şikayette bulundular, kapımıza polis yolladılar. Ben de kuaför dükkanı açmak istediğimden Nilgün Hanım ile çalışmaya karar verdim. Ancak, belediye başkanı ısrarla imza vermiyor. Dükkanımız hazır bekliyoruz. Bu kişinin torpili nedir ki başkan bir kuaför dükkanı daha köyde açılmasın diye bize izin vermiyor.”

“Soruşturma bitince izni vereceğim”

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ise, yaptığı açıklamada, Nilgün Nurgül Eraslan isimli kuaför ustasının para karşılığında evinde kuaförlük yaptığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından şikayet edildiğini, şikayet üzerine polisin soruşturma açtığını, polis soruşturması tamamlandığı zaman izni vereceğini belirtti. Tülücü, iddia edildiği gibi köyde bulunan kuaför salonu işletmecisi ile bir ilgisi olmadığını, köy içinde herkese eşit davrandığını kaydetti.