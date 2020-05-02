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“Tüm kanallar imza atarak RTÜK kurallarını kabul etti”

Başbakan Tatar, RTÜK’ün Diyalog TV ile ilgili karararı hakkında açıklama yaparak, , KKTC’deki tüm kanalların, Türksat üzerinden yayın yaparken bir sözleşmeye imza attığını ve RTÜK kurallarına uygun hareket edeceğini taahüt ettiğini hatırlattı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:52
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“Tüm kanallar imza atarak RTÜK kurallarını kabul etti”

Başbakan Ersin Tatar, Diyalog TV’nin Türksat uydusu üzerinden yaptığı yayınların Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kararı sonucunda Türksat tarafından durdurulması üzerine bir açıklama yaptı.

Kararı medyadan öğrendiğini söyleyen Tatar, KKTC’deki tüm kanalların, Türksat üzerinden yayın yaparken bir sözleşmeye imza attığını ve RTÜK kurallarına uygun hareket edeceğini taahüt ettiğini kaydetti.

“Durum bu noktadayken bizlere eleştiriler yöneltilmesi haksızlıktır kanaatindeyim” diyen Tatar, “Demokrasi, insan hakları  Anayasal özgürlükler bizler için esas ve vazgeçilmezdir ama bu kişi ve kuruluşlara başkalarına hakaret etme, Anayasa ve yasaların dışına çıkma hakkı sağlamaz” ifadesini kullandı.

Başbakan Tatar RTÜK’ün Diyalog TV kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“ Herkes gibi ben de Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Diyalog TV’nin Türksat uydusu üzerinden yaptığı yayınlarının durdurulması kararını medyadan öğrendim.

Öğrenir öğrenmez de ilgililerden bilgi alma yoluna gittim.

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun söz konusu kararında  sunuculuğunu Hasan Erçakıca’nın yaptığı Diyalog TV’de yayınlanan  Dünyaya Bakış adlı programın durdurma kararına esas teşkil ettiği belirtilmektedir.

Karara göre, ‘programa konuk olan  eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk’un Koronavirüs gündemine ilişkin olarak kullandığı bazı ifadeler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret niteliği’ taşıyor.

Karara göre ayrıca, ‘ programda söylenenlerle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verildi.’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayın Yüksek Kurulu (YYK) da elbet bu konuyu ele alacak ve bir karar üretecektir.

KKTC’deki tüm televizyonlar Türksat uydusu üzerinden yayın yaparlarken tamamen kendi kararları ile belirli bir sözleşme imzalar ve RTÜK kurallarına uygun davranacaklarını taahhüt eder.

Bu sözleşmenin taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi halinde ne yapılacağı da yine bu sözleşmede yazmaktadır.

Durum bu noktadayken bizlere eleştiriler yöneltilmesi haksızlıktır kanaatindeyim.

Ancak bu vesile ile genel bir değerlendirme yaparak şunların altını çizmekte fayda görüyorum: Demokrasi, insan hakları  Anayasal özgürlükler bizler için esas ve vazgeçilmezdir ama bu kişi ve kuruluşlara başkalarına hakaret etme, Anayasa ve yasaların dışına çıkma hakkı sağlamaz.

Diyalog TV çalışanlarının  sıkıntılarına gelince; Hükümetimiz tüm vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, emekçilerimizin  olduğu gibi onların da yanındadır.

Durumu kamuoyumuzun bilgisine getirir en derin saygı ve saygılarımı sunarım.

Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 02.05.2020 17:55
Yorumlar
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Gibri 2020-05-02 18:07:57

İşbirlikci kim oldu simdi ,

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Kemal 2020-05-02 18:23:13

Yahu kardeşim sanki tibuk hiç birşey yapmadı söylemedi boşuna kapatıldı kardeşim adam kim ya her hafta yayına çıkarın onu ha gerçek sayibi o ise başka

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Doğru Söz 2020-05-02 19:25:35

Ulan Besim Tibuk Türkiye'yi bir cümle ile böldün be. Ne büyük adamsın be. Besim bey bir cümle ile ABD yi de bölsene! Reyis için sadece Padişahım çok yaşa diyeceksi. Dünya Reyisi diyeceksin. İşsizliği, dövizi uçurttu. Ekonomiyi birliği ve dirliği param parça etti de demiyeceksin.
Ersin bey yani şimdi siz bu lagalugulara inandıniz mı? Yani şimdi Türkiye bölünmüş ve Reyis da itibarsızlaşmış mı? Hani hukukta eylem gerçekleşmedi ise suç sayılmazdı?
Milketi koyun yerine koyuyorsunuz. Yakışan üstüne alsın veya koyun gibi sessiz kalsın. Aynıdır. Koyun demek herşeye rağmen sus sesini çıkarma demek. Sn ahalimiz gibi...

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