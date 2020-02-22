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"Tüm kesimler sağduyulu ve sorumlu bir şekilde hareket etmeli"

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner korona virüsü şüphesiyle bir kişinin hastaneye kaldırılması sonrasında yaptığı açıklamada ülke ekonomisi ve turizminin olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için medya ile Sağlık Bakanlığı arasında doğrudan ve sağlıklı bir iletişim hattı kurulmasını istedi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 21:12
"Tüm kesimler sağduyulu ve sorumlu bir şekilde hareket etmeli"
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Çağıner, tüm dünyayı tehdit etmekte olan korona virüsü ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de hassas ve dikkatli olunmasının önemine işaret ettiği açıklamasında korona virüsü konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili basınla doğru ve sağlıklı ilişkiler kurulması gerektiğini vurguladı.

Dimağ Çağıner şunları söyledi:

“Basın ve haber alma özgürlüğüne inancımız ve saygımız sonsuzdur. Korona virüsü ile ilgili konularda yanlış ya da abartılı şekilde çıkabilecek haber ya da yorumlar, ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşıyan turizm sektörüne dönük onarılması güç yaralar açabilir. Bu nedenle yetkili kişilerce açıklama yapılmadıkça haber yapılmaması bu süreçte çok önemlidir. Kaynağından doğrulatılmadan yapılacak asılsız haberlerin ülkemiz açısından yaratacağı olumsuz etkileri daha sonra ortadan kaldırmak çok zor oluyor. Bu nedenle ilgili tüm kesimleri sağduyu ile sorumlu bir şekilde davranmaya davet ediyoruz. Basınımızın da meseleye bu şekilde yaklaşıp, yerinde ve doğru haber yapacağından şüphemiz yoktur. Bu arada hükümetten de beklentimiz süreci doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetmesi ve bu konudaki açıklamaların tek bir merkezden yapılmasıdır."

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Otelciler BirliğiDimağ ÇağınerKoronavirüs
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Ertaç 2020-02-22 21:49:54

Doğru ekonomi bizim sağlığımızdan önemli

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kktcli 2020-02-22 22:02:49

Hadi Wuhan a tarihi yerleri gezip görmeye git sen.

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