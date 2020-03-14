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Tüm mahkemeler Nisan ayına ertelendi

Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, Bakanlar Kurulu'nun dün akşam aldığı yeni kararların ardından, Yüksek Mahkeme Başkanlığı tarafından tüm davaların ileri tarihe ertelendiğini açıkladı.

14 Mart 2020 Cumartesi 19:17
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Tüm mahkemeler Nisan ayına ertelendi

Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, Bakanlar Kurulu'nun dün akşam aldığı yeni kararların ardından, Yüksek Mahkeme Başkanlığı tarafından tüm davaların ileri tarihe ertelendiğini açıkladı.
Tüm kaza mahkemeleri ve GKK Mahkemesi'nin bu süre zarfında sadece tutukluluk ve teminat maksatlarıyla görev yapacağını açıklayan Esendağlı, bu süre zarfında ada genelindeki tüm işlemlerin bu Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde gerçekleştirileceğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

1- Bakanlar Kurulu’nun dün akşamki kararlarının ardından, KKTC’deki tüm Kaza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda 16 Mart - 27 Mart tarihleri arasında tayinli bulunan tüm davaların topluca aşağıda belirtilen tarihlere ertelenmesi kararı alınmıştır.

2- Tüm Kaza Mahkemeleri ve GKK Mahkemesi, bu süre zarfında sadece remand ve teminat maksatları için görev yapacak olup, ada genelindeki tüm bu işlemler Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Salonu’nda yapılacaktır.

3- Yüksek Mahkeme huzurundaki tüm işlemler de aynı şekilde ertelenecek olup, onların tarihini de bugün sizlerle paylaşacağım. Tüm tarihler aynı zamanda mahkemeler.net’e de yüklenecektir.

4- Mahkemelerimiz üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra bizlerdedir. Lütfen herkes evinde kalsın. Gerçekten acil bir durum olmadıkça sokağa çıkmamalıyız. Bu çok önemli. Yoksa alınan tedbirlerin bir anlamı kalmaz. Ofislerinizi açmayın ve personelinizi ve/veya çalışan avukatları ofise getirtmeyin. Mutlaka ekonomik kayıplara uğrayacağız ama buna sevdiklerimizi kaybetmemek uğruna katlanmalıyız.

Anahtar Kelimeler:
MahkemeKKTC MahkemelerKoronavirüsHasan Esendağlı
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