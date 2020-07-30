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“Tüm ödemeleri aksatmadan yapmaktayız”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Amcaoğlu, tüm ödemelerin de aksatılmadan yapıldığını ifade etti.

30 Temmuz 2020 Perşembe 11:01
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“Tüm ödemeleri aksatmadan yapmaktayız”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, çalışanların mağdur olmaması adına, çok sıkıntılı bir dönemde olunmasına karşın, maaş, ek mesai ve diğer tüm ödemelerin, kısa süreli gecikmelerle de olsa mutlaka yapıldığını söyledi. Bakan Amcaoğlu, bu konuda sendikalardan anlayış beklediklerini vurguladı.

Amcaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı yazılı mesajda şunları kaydetti:

“Ne yazık ki Covid – 19 salgını nedeniyle tüm Dünya’da yaşanan ölümler ve her türlü sıkıntı, İslam Alemi için çok büyük önemi olan Kurban Bayramı’nı gerektiği gibi mutlulukla kutlamamıza engel olmuştur.

Bu sıkıntılı dönemde, gerek hükümet olarak gerekse bakanlığımızın sorumluluk alanlarında, elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışmaktayız.

En başta toplumun sağlığını korumak olmak üzere; tüm görevlerimizi, kimseyi mağdur etmeden yerine getirmek için yoğun mesai yapıyoruz.

Sağlık sektörü emekçilerimiz birinci sırada olmak kaydıyla; ister özel sektör olsun ister kamu olsun, çalışanların tümünün mağdur olmaması için gerekli olan maaş, ek mesai ve diğer ödemeleri, zaman zaman kısa süreli gecikmeler olmasına karşın aksatmadan yapmaktayız.

Bu konuda, kapımızın herkese olduğu gibi, kendilerine de her zaman açık olduğunu gayet iyi bilen sevgili sendikacı kardeşlerimizden anlayış beklediğimizi de vurgulamak isterim.

Covid – 19 Salgını çerçevesinde, maliye açısından çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz açıktır. Bu dönemi, en az sıkıntı ve en az kesintiyle atlatma çabamızda, Anavatan Türkiye’nin her açıdan desteğini hatırlatıp, teşekkürlerimizi iletmeden geçmek istemiyorum.

Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz ile tüm İslam Aleminin bayramını yürekten kutluyorum.”

Anahtar Kelimeler:
ı Olgun AmcaoğluKurban Bayramı
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