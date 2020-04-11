Riverside Otel Direktörü İnanç Özbirim , "Tüm otel karantinaya alındı. 75 personelimiz karantinada. Ben de karantinadayım" dedi.

Otel personellerinin otelden çıkmadığının altını çizen İnanç, "75 personelimiz var ve onlar otelde kalıyorlar.Biz tüm personelimize sabah-öğlen-akşam yemek hizmeti veriyoruz.Market ihtityaçları genelde olmuyor" dedi.

2 personelin nasıl virüse bulaştıklarını bilmediklerini dile getiren İnanç Özbirim, "Biz de bu durumu araştırıyoruz ve çok üzgünüz böyle bir durum yaşadığımız için.Şu anda nasıl bulaştığına dair bir tespit yok" şeklinde konuştu.

Özbirim, testleri pozitif çıkan personelin aynı odayı paylaştığı elemanların da başka bir otelde karantinaya alındığını dile getirdi.