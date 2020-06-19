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Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı

Karayolları Dairesi sorumluluğundaki tüm yollarda hasara uğrayan oto korkulukların tamiri için ihaleye çıkıldı.

19 Haziran 2020 Cuma 12:35
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Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı

Karayolları Dairesi sorumluluğundaki tüm yollarda hasara uğrayan oto korkulukların tamiri için ihaleye çıkıldı.

Karayolları Dairesi’nin ihalesine 1 Temmuz’a kadar teklif sunulabilecek.

İhale için ayrılmış toplam değerin 909 bin 290 TL olduğu ihaleye, 1., 2. ve 3. Sınıf teknik işler karnesi almış müteahhitler katılabilecek.

Tekliflerin, en geç 1 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılması istendi.

Anahtar Kelimeler:
Karayolları DairesiOto KorkuluklarıIhale
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Kerim Yaran 2020-06-19 12:54:26

Korkulukları olmayan yollara korkuluk takma diye bir ihaleniz yok mu? Örneğin 30 yıllık Lefkoşe - Magosa yolu.

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