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Tümgeneral Yıldırım Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti

Tümgeneral Yıldırım yeni yönetimini oluşturan Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanlığına Çırakoğlu seçildi. Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerinin yönetim kadroları da belirlendi...

10 Haziran 2018 Pazar 23:05
Tümgeneral Yıldırım Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBKK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım olağan genel kurul toplantısı yaparak yeni yönetimini belirleyen Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret ederek yeni yönetime başarı diledi.

Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Tümgeneral Yıldırım’a anı plaketi takdim etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, 35 kişilik yönetim kurulu üyeleriyle ilgili görev dağılımı ilk toplantıda yapıldı. Buna göre, Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu, Genel Başkan Birinci Yardımcısı Kaynak Karasel, Genel Başkan İkinci Yardımcısı Server Gövsa, Genel Sekreter Birol

Atasü, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Güleç oldu.

Muhasip Özel Kasaboğlu, Veznedar  Kemal Sivri, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Tümkan, Lokaller Sorumlusu Erhan Boranbay, üyeler sorumlusu  Ali Tolgalı, faal üye Ahmet Küçük, yedek üye Ergün Tunçkan  olurken, denetleme ve disiplin kurulları da belirlendi.

Buna göre, Denetleme Kurulu Başkanı İbrahim Altıner, üyeler Bülent Denizkıran, Kerim Özyay, yedek üye Ali Cengiz, Disiplin Kurulu Başkan Can Sinan Karlıova, üyeler Yusuf Güngörmüş, Kadir Özyay ve yedek üye Halis Bozdemir oldu.

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele şubelerinin yönetim kadroları da belirlendi.

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MAĞUSA

Gazimağusa Şubesi Başkanı Mustafa Şafak, Sekreter Ümit Özaktan, Sosyal İşler Sorumlusu Taner Tekbıyık, Üyeler Sorumlusu Necat Asilsoy, faal üye Ramadan Abbasoğlu, yedek üye Hüseyin Başbuğ oldu.

GİRNE

Girne Şubesi Başkanlığına Gülay Deryagil getirildi. Sekreter Arif Barbaros, Sosyal İşler Sorumlusu Ertoğrul Bildağ, Üyeler Sorumlusu Hasan Özkanlı, faal üye Ahmet Güner, yedek üye Turgut Özbirim oldu.

GÜZELYURT

Güzelyurt Şubesi Başkanı Mehmet Curcioğlu, Sekreter Mehmet Ayyıldız, Sosyal İşler Sorumlusu Ali Şükrüler, Üyeler Sorumlusu Hüseyin Durukan, faal üye Hasan Polatkan, yedek üye  Kemal Sayal oldu.     

İSKELE

İskele Şubesi Başkanı Ahmet Karagözlü, Sekreter Mustafa Dinsev, Sosyal İşler Sorumlusu Kemal Can, Üyeler Sorumlusu  Ekrem Can, faal üye Yusuf Önder, yedek üye Kemal Rayl oldu.

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