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Tümkan: “Tam bir tamah ve tutanın elinde kalan projeler”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda (GKK) uzun yıllar görev yapan, KKTC kamuoyunun iyi bildiği ünlü isim emekli Kurmay Albay Mustafa Kemal Tümkan, hükümetin kira iznini, mahkemenin ise ara emri ile inşaatını durdurduğu Girne’deki arazi ve konut projesi hakkında “bu ilk değil…” dedi ve bir dizi çarpıcı eleştiride bulundu.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:17
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Tümkan: “Tam bir tamah ve tutanın elinde kalan projeler”

2009 yılında Kurmay Albay rütbesiyle emekliye ayrılan, 1988 yılından itibaren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda (GKK) uzun yıllar görev yapan, KKTC kamuoyunun iyi bildiği ünlü isim Mustafa Kemal Tümkan, hükümetin kira iznini, mahkemenin ise ara emri ile inşaatını durdurduğu Girne’deki arazi ve konut projesi hakkında “bu ilk değil…” dedi ve bir dizi eleştiride bulundu.

Emekli Kurmay Albay Tümkan bu ve buna benzer projelere geçmişte de karşı olduğunu, hatta yazılı gerekçelerle karşı olduğunu bildirdiğini ancak yanıt alamadığını ifade etti.

“Tam bir tamah ve tutanın alinde kalır projeleri… İki konut alanlar bile var” diye yazan Tümkan şöyle dedi;

“Bu ilk değil, 90’lı yıllarda da bu yöntemle Lefkoşa Göçmenköy’de Ve Girne’de apartman ve müstakil konutlar yapıldı. Karşıyım buna da karşıyım. 2 konut alanlar bile var. Müstakil konutlar 300 metre Kare. Tam bir tamah ve tutanın alinde kalır projeleri. Emekli bir subay olarak gerekçeleri ile yazılı karşı duruş bildirmeme rağmen cevap dahi alamadım. Kınıyorum.”

Kaynak : Kıbrıs Postası Haber İçin: https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n389391-gkknin-unlu-ismi-emekli-kurmay-albay-mustafa-tumkan-tam-bir-tamah-ve-tutanin-alinde-kalan-projeler

Son Güncelleme: 18.08.2021 16:48
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Tümkan
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