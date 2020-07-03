Başbakan Ersin Tatar, Çetinkaya Spor Kulübü yeni yönetim kurulunu kabul etti.

Başbakanlık'ta yer alan kabulde, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı ve beraberindeki heyetle görüşen Tatar'a Spor Dairesi Koordinatörü Kemal Deniz Dana eşlik etti.

Tunalı, yeni seçilen yönetim kurulunun görevini başarıyla sürdüreceğine inanç belirterek, nezaket ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Spora desteğin gerekliliğine değinerek, yaşadıkları bazı sıkıntıları anlatan Tunalı, hedefleri ile ilgili de bilgi verdi.

Başbakan Tatar da, başarılar dileyerek, Çetinkaya başkanlığı yaptığını, sporu yakından tanıdığını ve başkanlığın kolay iş olmadığını söyledi.

Başarılı olacaklarına inanç belirten Tatar, Çetinkaya'nın bir marka olduğunu ifade etti ve hükümet olarak eldeki imkanlar dahilinde spora destek olduklarını vurguladı.

Tatar, insanların spora ve özellikle gece maçlarına ilgisinin yüksek olduğunu ifade ederek, futbola yatırımlarla sahalara yatırımlarla kalitenin ve ilgilinin yükseldiğini kaydetti.

Tatar, tüm takımlara başarılar dileyerek, Çetinkaya'nın da futbolda önemli bir yeri olduğuna işaret etti ve kulübe emek veren herkesi andı.

Spor altyapısı ve gençlere önem verilmesinin önemine işaret eden Tatar, başarılar diledi.

Çetinkaya Spor Kulübü Başkanı Tunalı, Başbakan Tatar'a Çetinkaya forması hediye etti.