Tunalı: "Çarpık düzeni değiştirmek KKTC halkının boynunun borcudur"

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, yıllarca ülkeyi yönetenlerin halka hizmet yerine kendilerine, ailelerine ve yandaşlarına hizmet götürerek, halkın devlete olan inancın azalmasına neden olduğunu savundu.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ocak 2018 tarihinde çok kritik bir seçime girileceğini ifade ederek, “Ocak ayında halkımızın vereceği karar çok büyük önem taşımaktadır. Halkımız bugüne kadar yapılan usulsüzlüklere ve devleti istismar edenlere gerekli cezayı vermek zorundadır” dedi.

Tunalı, meclisten söz verilen yasaların geçeceği gün meclise gitmeyen hükümeti eleştirerek, “Hala popülizm odaklı siyasetlerine devam etmeye çalışan Hükümetin her gün gerek şahsi gerekse partisel alınan kararlarla ülkenin geleceğini şaibe altına aldıklarını dahi göremiyorlar” dedi.

Tunalı, “Değişim ve Kurtuluş kaçınılmazdır. Denenmişlerin artık denenmemesi gerekir. Kurulan bu çarpık düzeni değiştirmek KKTC halkının boynunun borcudur. KKTC halkı unutmasın seçecekleri vekiller halkın hizmetkârı olacak kişiler olmalıdır. Değişim ve Kurtuluş tek seçeneğimizdir” şeklinde konuştu.