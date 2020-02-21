Tunalı: “Fikirsel olarak birbirine yakın olan partiler lütfen birleşsin”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı Aziz Karaaziz’in sunduğu Gündem+ programına konuk oldu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olmaktan büyük bir onur duyduğunu söyleyen Tunalı, DP’de değişim yaşandığını kaydetti.

“Serdar bey gitti de değişim oldu gibi öyle bir algı yaratılmasın” diyen Tunalı, tüm dünyanın değiştiğini ve partilerin de kendi içerisinde dünyaya ayak uydurmaya çalıştığını belirtti.

DP’nin yüzde 28 oy oranlarından bugünlere geldiğini ifade eden Tunalı, “Tekrar nasıl o güce ulaşabiliriz biz bunu düşünüyoruz” dedi.

Gençlere sahip çıkmaya başladıklarını söyleyen Tunalı, her Salı gençlerle bilgilendirme toplantıları yaptıklarını kaydetti.

“GENÇLERE KUCAK AÇTIK”

“Ben milletvekili adayıyım diyen bir genç sadece kendi alanında uzmandır. Ama tam donanımlı gitsin, Kıbrıs konusunu bilsin meclisi gidince. Biz bunun için uğraşıyoruz” diyen Tunalı, 50 kişilik mecliste tecrübeli milletvekillerinin dışında diğer milletvekillerinin kamunun nasıl çalıştığıyla ilgili bilgisi var mı konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Parti içerisinde gençlere kucak açtıklarını dile getiren Tunalı, “Eğer biz gençlerimize de güven duymayacak olursak çizgiyi çekmemiz lazım. Her bölgemizde gençlerimiz vardır. Büyük hevesleri vardır. Bilgiyle siyaseti birleştirdikleri anda bu işi becerecekler” dedi.

“Kendi şahsi görüşüm, artık fikirsel olarak birbirine yakın olan partiler lütfen birleşsin. Çok partili dönemlerin geride kalması lazımdır” diyen Tunalı, kendini sol olarak tanımlayan 8 parti olduğunu vurguladı.

“KİME OY VERDİĞİNİ ŞAŞIRIYOR TOPLUM”

Sosyal demokrat ve sol olarak kabul edilen partilerin birleşmesi gerektiğine dikkat çeken Tunalı, “Kaldırmıyor toplum. Toplum eziliyor arada. Kime oy verdiğini şaşırıyor toplum. O açıdan seçim ve halk oylaması yasasının da değişmesi lazım” dedi.

Parti programlarına baktığınızda hepsinin sosyal demokrat olduğunu savunan Tunalı, tüm partilerde devletçilik olduğunu söyledi.

“BAŞKA BİR PARTİYLE BİRLEŞEREK HATA YAPTIK”

Tunalı, “Ben de bir zaman kişisel küskünlük yaşamış olabilirim. Sosyal Demokrat Parti kurulduğu zaman gerçekten İskandinav ülkelerindeki sosyal demokrat partilerin tüzüklerini getirdik. Kamu şeklinin değişmesi lazım. Biz hata yaptık birleştik başka bir partiyle. Para yoktu. Tanıtamadık da Sosyal Demokrat Parti’yi. Büyük işlere imza atamadık. 1992’den beri içerisinde olduğum yuvama döndüm” dedi

Seçimlerde barajın yükselmesine de değinen Tunalı, barajın yüzde 8, yüzde 10 olması gerektiğini ekledi.