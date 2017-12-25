Tunalı: "Hükümet ortağı olma yolunda ilerliyoruz"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu.

TUNALI: “BÜTÜN SENDİKALARLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı ziyarette yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde halkın sesi olmaya başladıklarını belirterek, emekçi, işçi, köylü, memur tüm kesimleri kapsayan bir düşünce içerisinde yola çıktıklarını kaydetti.

Hükümet ortağı olma yolunda adımlar attıklarını belirten Tunalı, gittikleri her yerde büyük bir ilgiyle karşılandıklarını, bunun nedeninin de hazırlanan seçim bildirgesinin halk tarafından olumlu bulunması olduğunu ifade etti.

Tunalı, “Ülkeye adaletin gelmesi için hukukun çalışabilir durumda olması, insanların özgürce yaşayabileceği bir düzenin yaratılması gerekiyor. Biz, TKP Yeni Güçler olarak yapılacak olan seçimlerde kendi manifestomuzun içine yazdığımız bütün bilgileri hayata geçirme yönünde çok ciddi bir çalışma yaptık” dedi.

KTAMS’ın ülkede çok etkin bir yere sahip olduğunu söyleyen Tunalı, “Bütün sendikalarla dayanışma içerisinde olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Sendikaların gerek siyasette, gerekse toplumsal yaşamda çok önemli rolü olduğunu düşündüklerini kaydeden Tunalı, parti içerisinde de sendikal hareketten gelen birçok kişinin olduğunu belirtti.

“AMACIMIZ HALKIN ÖZLEMLE BEKLEDİĞİ PARTİ OLMAK”

Tözün Tunalı, geçmiş dönemlere bakıldığında diğer partilerin söz verip de yapmadığı çok işler olduğunu gördüklerini ifade ederek, kamuda reform ve müşavirlik konusunun yıllardır ertelendiğini kaydetti.

Tunalı, “Göreve gelmemiz halinde kamu çalışanlarının sorunları ve müşavirler konusunu çözme yönünde adımlar atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.