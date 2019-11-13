Gazimağusa’nın tanınmış ve sevilen isimlerinden Emekli Gümrük Dairesi Personeli 73 yaşındaki Tünay İrfanoğlu, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde dün akşam hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Perşembe günü (yarın) Lala Mustafa Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığına defnedilecektir.
Tünay İrfanoğlu hayatını kaybetti
13 Kasım 2019 Çarşamba 11:29
Basiniz sag olsun Allah rahmet eglesin topragi isigi bol olsun nur icinde yatsin ailesine sabirlar diliyoruz