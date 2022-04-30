Tunç Adanır yeniden başkan

KTMMOB’nin geçmiş dönemlerdeki Genel Başkanları, KTMMOB’ye bağlı Odaların geçmiş ve şimdiki dönem Başkanları ile Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı Genel Kurula, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve KTMMOB ile Güney Kıbrıs’taki meslek örgütü Bilim ve Teknik Odası’nın (ETEK) oluşturduğu İki Toplumlu Ortak Çalışma Grubu Eş Başkanı Andreas Constantinides de katıldı.

Genel Kurulun açılması sonrası Divan Başkanlığı oluşturuldu. Divan Başkanı Seran Aysal olurken, Divan Sekreterliği görevlerini de Hatice Özsaltık ile Özlem Yağver üstlendi. Faaliyet Raporunu 54. Dönem Genel Sekreteri Evren Çavdır okurken, Mali Raporu da 54. Dönem Genel Saymanı Mert Girgen üyelerin bilgisine sundu. Üyeler Mali Raporu oy birliği ile onayladı.

KTMMOB 55. Olağan Genel Kurulu’nda Organların belirlenmesi bölümüne geçildi. KTMMOB’nin yeni Genel Başkanı oy birliği ile Tunç Adanır seçildi.

Yönetim Kurulu ise, Buket Asilsoy, Hasan Hacışevki, Mert Girgen ve Nazife Yılmaz’dan oluşturuldu. Yüksek Onur Kurulu’na da, Evren Çavdır, Görkem Çelik, Mehmet Akanyeti, Merter Refikoğlu, Nevter Zafer Cömert ve Serkan Abbasoğlu seçildi. Denetleme Kurulu ise Ali Murat Cellatoğlu ve Turan Öznesil’den oluştu.

KTMMOB GENEL KURULUNDA KONUŞMALAR DA YAPILDI

Genel Kurul’da KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı birer konuşma da yaptılar.

ADANIR

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır konuşmasında, “Göreve geldiğimiz 22 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar Ülkemizde bir genel seçim ve üç UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti süreci yaşamış bulunmaktayız. Bu koalisyon hükümetinin yaşattığı siyasi kaoslar dizisi bizleri şok etmeye devam etmektedir ve toplum olarak adeta bir sonraki aşamada hangi siyasi sıra dışılık ile karşılaşacağız diye bekler hale gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Tunç Adanır konuşmasının devamında, “23 Ocak 2022 Genel Seçimlerinin ardından kurulan 38. Hükümet’in ilk icraatı yakıta yapılan otomatik zamlar dizisi ile başlayarak, tüm sektörlerde zincirleme zamlarla günlük yaşamı zorlaştırmıştır. Bu zamların etkileşimi olarak en sonunda, hükümet, yönetimsel zaafiyetinin en güçlü darbesini de Mart ayında elektrik tarifesine yaptığı fiyat artışı zam icraatı ile taçlandırmıştır. Seçimler öncesi Popülist siyasetler neticesinde, enerjide yaşanan fiyat artışlarını gerektiği dönemlerde fiyatlara yansıtmayan hükümet, elektrik faturalarına bir seferde 3 kat fiyat artışı yapmıştır. Bunun sonucunda da insanların yaşam kalitesi ciddi şekilde düşmüştür, adeta uçurumlar yaratılmıştır. 59 günlük ömrü son bulan, 38. Hükümet döneminde sadece zam ve kabine değişikliği dışında hiçbir icraat görmeyen halkımız, bundan sonra aynı partilerden kurulacak olan koalisyona umudu ve güveni kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

TALAT

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat konuşmasında, Ülkenin büyük bir kaotik ortam içinde olduğunu belirterek, “sözün bittiği yerdeyiz” dedi. UBP-DP-YDP Hükümeti ile ilgili son günlerde yaşanan hükümet krizlerine değinen Talat, “Bütün bu numaralar dış karışmacılıkların sonucudur. Özelklikle son yaşadıklarımız tam da budur. Bu yaşadıklarımız çok acı verici, çok üzücü şeylerdir. Bunları kabullenmemiz mümkün değil. Buna tepki koymak zorundayız. Başka yolu yok” dedi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin ülkenin en büyük meslek örgütleri olduğunu vurgulayan 2. Cumhurbaşkanı Talat, üç birliğin ortak çalışmalarının devamını diledi.

“Hukuksuzluğa karşı mücadele çok ciddi şekilde sürdürülmek zorundadır” diyen Talat, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Başbakanlık’ta bekletildiğini yineleyerek, “Böyle bir hak yoktur. Gerekirse hukuk mücadelesi verilmelidir” dedi.

GÜRKUT

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut da KTMMOB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, “Bugün sizin gününüz, o yüzden ben sizlere burada sağlığın ne kadar büyük sorunlar içinde olduğunu, kanser hastalarının bile, 1 kg altında doğan küçük bebeklerin bile, yatağa bağımlı hale gelmiş hastaların bile ilaç bulamadığını, bugün devlet hastanelerinde bir MR veya Ultrasounda ihtiyaç duymanız halinde en erken alabileceğiniz randevu tarihinin 3-4 ay sonraya olduğunu ya da devlet hastanelerinin tavanlarının ve duvarlarının üzerimize yıkılıyor olduğunu anlatmayacağım” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gürkut, “Ancak bütün bunlara rağmen kamunun kadrolarının her defasında liyakata dayalı doldurulacağının ilan edilmesine rağmen liyakattan ve adalatten uzak bir şekilde giderek siyasi şekilde şişirilmesinin yanı sıra son dönemlerde yasalarda olmayan koordinatörler, danışmanlar gibi yeni yüksek maaşlı siyasi atamalar ile şişirildiğini görmek bizi üzüyor” şeklinde konuştu.

ESENDAĞLI

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da konuşmasında, “Bugün içinde bulunduğumuz durumda toplumsal anlamda Kıbrıslı Türkler olarak hissettiğimiz şey sadece endişe ve kaygı değil, umutsuzluk ve aşağılanmadır” dedi.

Hasan Esendağlı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kaygımız artık ‘biz bu ülkede çocuklarımızı büyütüp yetiştirebilecek miyiz?’ noktasındadır. Her birliğin her örgütün birlikte hareket etmesinin hayati önem arzettiği bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Bu anlamda Genel Kurula davet edilmemiz, üç örgütün birlikte olmasının KTMMOB tarafından gördüğü değer bizim için çok anlamlıdır. Aynı hislerle burada bulunmaktayız. Umut ederiz ki önümüzdeki dönemde gücümüzün yettiği kadarı ile ülkemiz için birlikte hareket etmeye devam ederiz.”