Tunçbilek: “Etkin bir denetim mekanizmasına ihtiyacımız var”

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UBP Milletvekili adayı Mehmet Ali Tunçbilek, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.



“ETKİN BİR DENETİM MEKANİZMASINA İHTİYACIMIZ VAR”

Aileden Ulusal Birlik Partili olduğunu söyleyen Tunçbilek, bu zamana kadar aktif siyaset yapmadığını ama yaklaşık 2 ay önce çevresinin de desteği ile aktif siyasete girme kararı verdiği söyledi. Yıllardır partide olan isimlerle yarıştığını ve milletvekili adayı seçilmesinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Tunçbilek, “Dokuzuncu sıradan Girne’den milletvekili adayıyım. Bu seçimde gereken desteği alacağımıza inanıyorum” dedi.

İlaç fiyatları ve sağlık hizmetleriyle ilgili denetimlerin yapılması gerektiğini söyleyen Tunçbilek, “Bir ilaç bir eczanede 5 TL ile iken başka bir eczanede 9 TL olabiliyor. Veya doktorların muayene ücretleri farklılık gösteriyor. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Etkin bir denetim mekanizmasına ihtiyacımız var” dedi.

Hedeflerinden birinin Güzelyurt ve Girne’deki devlet hastanelerinin bir an önce bitirilmesi olduğunu ve milletvekili seçildiği takdirde bu konunun üzerine düşeceğini söyleyen Tunçbilek, “Mevsimlik işçi konusunda da çalışmalar yapılması gerekiyor” dedi.

Seçimle ilgili insanların çok heyecanlı olmadığını söyleyen Tunçbilek, “İnsanlar şuan taksitlerini nasıl ödeyebileceğinin derdinde. Diğer yandan dövizin yükselişi, diğer yandan pandemi, şuan seçim insanların çok fazla gündeminde değil. Ama inanıyorum ki seçim günü geldiğinde vatandaşlarımız gereken hassasiyeti gösterecektir” dedi.