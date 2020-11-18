TUNCEL: “DERHAL UBP-CTP KOALİSYONU KURULMALI”

Akademisyen Ediz Tuncel, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Tuncel açıklamalarında, “Tüm siyasi partilerin günahları ve büyük suçları vardır. Hepiniz suçluyken birbirinizi suçlamanın nedeni nedir? Böyle bir dönemde, iç çekişmelerinizle, geçmiş hesaplaşmalarınızla uğraşmayın, bir kenara bırakın” dedi.

Elini taşın altına koyacak çok değerli insanların olduğunu söyleyen Tuncel, “Bugünkü statüko bu insanlara yer vermiyor. Derhal UBP-CTP koalisyonu kurulmalıdır ve çalışmalara başlanmalıdır. Alınması gereken önlemler alınmalıdır” dedi.