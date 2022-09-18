Tunçtaşlı'dan sert göndermeler

Demokrat Parti Genel Başkan Adayı Ali Tunçtaşlı, kurultaydaki konuşmasında kurultayı izleyen hükümet yetkililerine hitap ederek, 'Anayasa'nın çiğnenmesinden' bahsetti.

Kendi partisinin de hükümette olduğunu göz ardı ederek konuşan Tunçtaşlı, salondaki hükümet ortaklarına atıfta bulunarak, 'Asla Anayasa'yı ihlal etmeyeceğim, çiğnenmesine izin vermeyeceğim. Ülkede her ne olursa olsun, hukuka uygun şekilde olacaktır' dedi.

Tunçtaşlı'nın Anayasa, hukuk,isdihdam gibi Genel Başkan Fikri Ataoğluna göndermeleri kurultay salonundaki bazı üyeler tarafından hoş karşılanmadı.