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Tunçtaşlı'dan sert göndermeler

18 Eylül 2022 Pazar 12:32
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Tunçtaşlı'dan sert göndermeler


Demokrat Parti Genel Başkan Adayı Ali Tunçtaşlı, kurultaydaki konuşmasında kurultayı izleyen hükümet yetkililerine hitap ederek, 'Anayasa'nın çiğnenmesinden' bahsetti.
Kendi partisinin de hükümette olduğunu göz ardı ederek konuşan Tunçtaşlı, salondaki hükümet ortaklarına atıfta bulunarak, 'Asla Anayasa'yı ihlal etmeyeceğim, çiğnenmesine izin vermeyeceğim. Ülkede her ne olursa olsun, hukuka uygun şekilde olacaktır' dedi. 
Tunçtaşlı'nın Anayasa, hukuk,isdihdam gibi Genel Başkan Fikri Ataoğluna göndermeleri  kurultay salonundaki bazı üyeler tarafından hoş karşılanmadı.

Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiKKTCKıbrısAli Tunçtaşlı
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