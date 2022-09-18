Tunçtaşlı, partililere seslendi

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Demokrat Parti Genel Başkan Ali Tunçtaşlı, kurultayda Demokrat Partililere seslendi.



Tunçtaşlı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



-Karşınızda olmaktan büyük gurur duyuyorum. Demokrat Parti, Demokrat Partililerindir. DP, ülkeye yön vermekte kendini kanıtlamış bir partidir. Gelecek nesillere rahat bir hayat vermek boynumuzun borcudur.

-Tam bu noktada DP genel başkanı kim ve nasıl olmalıdır gailesi ile karşınızdayım. Bugünü değil, geleceği inşaa etmek için buradayım. Tüm kesimleri, herkesi kucaklayacak bir başkan parti başında olmalıdır.

-3 Milletvekili çıkarmakla yetinmeyen, 1993 yıllarındaki gibi 17 milletvekili ile Meclis'te olan bir Demokrat Parti bu ülkeye gerekmektedir.

-Hiçbir siyasi partiye nikah kıymış değiliz. Biz, ülkeye hizmet için buradayız, bu ülkeye gönül vermiş olanlarla el eleyiz ve öyle olacağız.

-Genel Başkanlık için inanç ve cesaretimle karşınızdayım.

-Demokrat Partili doğdum, Demokrat Partili öleceğim.

-Yanlışlıklara dur, ihmallere müdahale edeceğim. Devletimizin yaşanabilir, ülkenin daha refah bir seviyeye ulaşması vaadi veriyorum size.

-Sizlere gelecek vaad ediyorum.