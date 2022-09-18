Tunçtaşlı, partililere seslendi

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Demokrat Parti Genel Başkan Ali Tunçtaşlı, kurultayda Demokrat Partililere seslendi.
Tunçtaşlı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
-Karşınızda olmaktan büyük gurur duyuyorum. Demokrat Parti, Demokrat Partililerindir. DP, ülkeye yön vermekte kendini kanıtlamış bir partidir. Gelecek nesillere rahat bir hayat vermek boynumuzun borcudur.
-Tam bu noktada DP genel başkanı kim ve nasıl olmalıdır gailesi ile karşınızdayım. Bugünü değil, geleceği inşaa etmek için buradayım. Tüm kesimleri, herkesi kucaklayacak bir başkan parti başında olmalıdır.
-3 Milletvekili çıkarmakla yetinmeyen, 1993 yıllarındaki gibi 17 milletvekili ile Meclis'te olan bir Demokrat Parti bu ülkeye gerekmektedir.
-Hiçbir siyasi partiye nikah kıymış değiliz. Biz, ülkeye hizmet için buradayız, bu ülkeye gönül vermiş olanlarla el eleyiz ve öyle olacağız.
-Genel Başkanlık için inanç ve cesaretimle karşınızdayım.
-Demokrat Partili doğdum, Demokrat Partili öleceğim.
-Yanlışlıklara dur, ihmallere müdahale edeceğim. Devletimizin yaşanabilir, ülkenin daha refah bir seviyeye ulaşması vaadi veriyorum size.
-Sizlere gelecek vaad ediyorum.