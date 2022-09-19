Tunçtaşlı: Zaman birlik olma zamanıdır

Demokrat Parti Başkan adayı Ali Tunçtaşlı, olağan genel kurultayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel başkanlığa yeniden seçilen Fikri Ataoğlu'nu kutladı, 'birlik' mesajı verdi.

Tunçtaşlı'nın paylaşımı şöyle:

Kıymetli Demokrat Partili kardeşlerim,12. Olağan kurultayımız demokrasi örneğimizle tamamlanmıştır. Şahsıma ve partimize göstermiş olduğunuz güven ve desteğe teşekkür eder, Fikri Ataoğlu’nu kutlarım. Artık zaman taraf değil birlik olma zamanıdır. Dün olduğu gibi her zaman Partimize ve Devletimize hizmet etmeye devam edeceğimin sözünü verir saygılar sunarım.