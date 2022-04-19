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Tunçtürk: Ülkemizin sorunları UBP’nin iç hesaplaşmalarına kurban edilecek noktada değil

YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçtürk, ülke sorunlarının, UBP’nin iç hesaplaşmalarına kurban edilecek noktada olmadığını vurguladı.

19 Nisan 2022 Salı 20:52
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Tunçtürk: Ülkemizin sorunları UBP’nin iç hesaplaşmalarına kurban edilecek noktada değil

YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçtürk yaptığı açıklamada, ülke sorunlarının, UBP’nin iç hesaplaşmalarına kurban edilecek noktada olmadığını vurguladı.

Tunçtürk, “Halkımızın gündemi ekonomidir. Alım gücü düşmüş, enflasyon almış başını gitmiştir. Bugün tartışmamız gereken, Başbakan ve Maliye bakanı arasında yaşanan kriz değil, bu sorunları çözme yolunda atılacak adımlardır” dedi.

Tunçtürk, geçtiğimiz hafta imzalanan ‘2022 Yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın beyhude tartışmalara kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “İvedi şekilde atılması gereken adımlar vardır. Halkın beklentisi ve isteği bu yöndedir. Ancak, UBP içinde yaşanan krizler maalesef hükümet krizlerine yol açmaktadır. Bir an önce bu iç hesaplaşmaların sona ermesi ve hükümet çalışmalarının hızlandırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.   

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