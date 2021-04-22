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Tüp bebek tedavisi için KKTC’ye gelecekler dikkat!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Ek Tedbir Kararlarını açıkladı...

22 Nisan 2021 Perşembe 15:59
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Tüp bebek tedavisi için KKTC’ye gelecekler dikkat!

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler için alınan karar şu şekilde:

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacaklardır. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 48 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

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