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Tüp bebek tedavisi için KKTC’ye gelecekler dikkat!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugünkü toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı yeni ek tedbirler uygulamaya koydu. Alınan tedbirlere göre Tüp Bebek tedavisi için gelecek olanlar  karantina sürelerini tamamlamadan karantina merkezinden ayrılmayacaklar.

14 Aralık 2020 Pazartesi 16:05
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Tüp bebek tedavisi için KKTC’ye gelecekler dikkat!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugünkü toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı yeni ek tedbirler uygulamaya koydu. Alınan tedbirlere göre Tüp Bebek tedavisi için gelecek olanlar  karantina sürelerini tamamlamadan karantina merkezinden ayrılmayacaklar.

Açıklamaya  göre, Tüp Bebek tedavisi nedeniyle KKTC'ye giriş yapan kişilerin 10 günlük karantina sürelerini tamamlamadan karantina merkezinden ayrılmayacakları belirtildi. Ancak Tüp bebek tedavisi başlamış olan kişilerin tedavilerinin tamamlanabilmesi ve hasta mağduriyetini önlemek amacıyla bu kuralın 24.12.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verildi.

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