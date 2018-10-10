Kış mevsimine gireceğimiz önümüzdeki aylarda vatandaşın en fazla tüketeceği ısınma çeşidi olan tüp gaz zamlanıyor.
62 TL’den satılan tüp gaz 80 TL oluyor.
Tüp gaz tedarikçilerinin bu noktada toplantı yaptığı ve karar alındığı öğrenildi. Kış mevsiminin arifesinde böyle bir zam kararı vatandaşı ciddi şekilde etkileyecek.
Hükümet istifa,hükümet istifa,hükümet istifa,hühümet istifa,Bu hükümette bulunan bakan ve milletvekilleri lütfen ama lütfen bu ülkede artık herhangi bir partiden aday da olmayın,
çok sıkıntı çekiyoruz gerçekten. Ama bunlar gidince ..ya da o meşhur ubp gelse daha beter olacak. göremiyor musun. Memleket zaten onların yüzünden bu halde. Biraz bekleyelim. yoksa onlar gelse. sonradan bunlar gelse de düzeltemeyecekler artık. okadar bozacaklar herşeyi.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
zamlanmadan hanıma da aldık çocuğa da.
tüpünüze soktuklarım
Yorgan ve Pataniya ile ısının. Gaza ne gerek var.