Kış mevsimine gireceğimiz önümüzdeki aylarda vatandaşın en fazla tüketeceği ısınma çeşidi olan tüp gaz zamlanıyor.

62 TL’den satılan tüp gaz 80 TL oluyor.

Tüp gaz tedarikçilerinin bu noktada toplantı yaptığı ve karar alındığı öğrenildi. Kış mevsiminin arifesinde böyle bir zam kararı vatandaşı ciddi şekilde etkileyecek.