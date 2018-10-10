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Tüp gaz 80 TL oluyor

Ülkede son 2 aydır devam eden zam furyası tam duracak derken yeni bir zam ile vatandaşın beli yeniden bükülüyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:49
Tüp gaz 80 TL oluyor

Kış mevsimine gireceğimiz önümüzdeki aylarda vatandaşın en fazla tüketeceği ısınma çeşidi olan tüp gaz zamlanıyor.

62 TL’den satılan tüp gaz 80 TL oluyor.

Tüp gaz tedarikçilerinin bu noktada toplantı yaptığı ve karar alındığı öğrenildi. Kış mevsiminin arifesinde böyle bir zam kararı vatandaşı ciddi şekilde etkileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tüp GazZamKış MevsimiVatandaşHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Ertaç Eser 2018-10-10 13:08:28

Hükümet istifa,hükümet istifa,hükümet istifa,hühümet istifa,Bu hükümette bulunan bakan ve milletvekilleri lütfen ama lütfen bu ülkede artık herhangi bir partiden aday da olmayın,

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sıkıntı 2018-10-10 13:13:03 @Ertaç Eser

çok sıkıntı çekiyoruz gerçekten. Ama bunlar gidince ..ya da o meşhur ubp gelse daha beter olacak. göremiyor musun. Memleket zaten onların yüzünden bu halde. Biraz bekleyelim. yoksa onlar gelse. sonradan bunlar gelse de düzeltemeyecekler artık. okadar bozacaklar herşeyi.

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Nuray Hafiftaş 2018-10-10 13:12:48

zamlanmadan hanıma da aldık çocuğa da.

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jet fadıl 2018-10-10 13:15:03

tüpünüze soktuklarım

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Jet Ski 2018-10-10 13:23:02

Yorgan ve Pataniya ile ısının. Gaza ne gerek var.

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