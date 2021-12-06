TÜP GAZ İLE ALTIN FİYATI YARIŞIYOR!

Gündem Kıbrıs Özel

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yakın zamanda ev tüpü gaz’a yine zam geliyor.

140 TL’den satışı olan ev Tüp Gaz fiyatına ortalama 20 ile 30 TL arasında bir zam yapılması planlanıyor. Buna göre Tüp gaza yine zam yapılırsa ev tüp gazın fiyatı 170 TL civarında olacak.

Vatandaşlardan ciddi tepki çeken zam iddiası ile ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığından fiyat dengesi konusunda bir açıklama yapması bekleniyor. Gündem Kıbrıs’ın ihbar hattına ulaşan bir çok vatandaş ise marketlerde tüp gaz satışının sınırlı yapıldığını zam gelecek denildiğini ifade ediyor.