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Tüp Gaz ve Akaryakıt Zammı Ertelendi

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:30
Tüp Gaz ve Akaryakıt Zammı Ertelendi
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Bayram öncesi Tüp Gaza yapılan 3 kuruşluk zam Ekonomi Bakanlığı'nın müdahalesi ile ileriki bir tarihe ertelendi.

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İthalatçı firmalar ile temasa geçen Ekonomi Bakanlığı tüp gaz zammını ileri bir tarihe erteletti. 

Akaryakıt ve tüp zammı 10 Haziran sonrasına ertelendi

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Anahtar Kelimeler:
GazAkaryakıt
Yorumlar
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pe 2019-06-03 14:31:32

pee hukumete gelirkenden zam baska isiniz yokmu be ama

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ne zammı 2019-06-03 16:01:04

Döviz aynı, TR döviz düşüşü dolayısı ike indirime giderken sen nasıl olur da zam yapan

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basagelenler 2019-06-03 18:31:09

HANGINISI GECERSE GECSIN HEPSI AYNI ESKI HUKUMETI ELLESTIRILERDI NE OLDU BASA GECTI HEMEN ZAM ZAM BUNLARI BASIMIZA KOYANDA KABAHAT

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