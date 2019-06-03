Tüp Gaz ve Akaryakıt Zammı Ertelendi

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pee hukumete gelirkenden zam baska isiniz yokmu be ama
Döviz aynı, TR döviz düşüşü dolayısı ike indirime giderken sen nasıl olur da zam yapan
HANGINISI GECERSE GECSIN HEPSI AYNI ESKI HUKUMETI ELLESTIRILERDI NE OLDU BASA GECTI HEMEN ZAM ZAM BUNLARI BASIMIZA KOYANDA KABAHAT