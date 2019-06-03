Tüp Gaz ve Akaryakıt Zammı Ertelendi

Bayram öncesi Tüp Gaza yapılan 3 kuruşluk zam Ekonomi Bakanlığı'nın müdahalesi ile ileriki bir tarihe ertelendi.

İthalatçı firmalar ile temasa geçen Ekonomi Bakanlığı tüp gaz zammını ileri bir tarihe erteletti.

Akaryakıt ve tüp zammı 10 Haziran sonrasına ertelendi