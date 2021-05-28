Tüp Gaz ve Hayvan Yemine Yapılan Zamlara Tepki

Bıçaklı yazılı açıklamasında, bu zamlarla halkın daha fazla açlığa mahkum edileceğini savundu ve dövizdeki yükseliş nedeniyle alım gücünün nerdeyse yarı yarıya azaldığına dikkat çekerek hükümetin bu sıkıntıya çözüm bulmak yerine dört aylık hayat pahalılığını da kaldırmaya çalışmasını eleştirdi.

Bıçaklı, “Bunlar yetmezmiş gibi hükümet edenler sürekli olarak temel tüketim maddelerine zam yapmakta ve halkımızı, özellikle de açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlileri açlığa mahkum etmişlerdir” dedi.