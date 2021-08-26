Tüp gaz zammı halk düşmanlığıdır

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tüp gaz zammını eleştirdi. Yazılı açıklama yapan Bengihan, “Halkın ekonomik olarak çok zor durumda olduğu, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı, yeni asgari ücretin hala belirlenmediği bir süreçte tüp gaza % 19 zam yapılması, en basit tanımı ile halk düşmanlığıdır” dedi.

“Hayatı ucuzlatacağı vaadi ile hükümete gelenler maalesef zamdan başka hiçbir birşey yapmamıştır” diyen Bengihan, Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesiyle halkın alım gücünün sürekli eridiğini kaydetti. Bengihan, “Bunun üstüne bir de temel tüketim maddelerine sürekli zam yapılması insafsızlıktır. Kırmızı eti unutan, tavuk etini dahi almakta zorlanan dar ve sabit gelirliler tavuk etine yapılan zamla beyaz ete de uzaktan bakacak. Halk zamlar altında ezilirken, kuru ekmeğe muhtaç insanlar varken, kurultay kavgası yapanların, parti içi kavgalarla meşgul olanların halka verecek hiçbirşeyi yoktur. Yapacakları en hayırlı iş, halkın yakasından bir an önce düşmektir” dedi...