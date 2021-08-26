Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

Tüp gaz zammı halk düşmanlığıdır

KTAMS Başkanı Bengihan, "Tüp gaza % 19 zam yapılması, en basit tanımı ile halk düşmanlığıdır” dedi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:17
32 Okunma
Tüp gaz zammı halk düşmanlığıdır

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tüp gaz zammını eleştirdi. Yazılı açıklama yapan Bengihan, “Halkın ekonomik olarak çok zor durumda olduğu, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı, yeni asgari ücretin hala belirlenmediği bir süreçte tüp gaza % 19 zam yapılması, en basit tanımı ile halk düşmanlığıdır” dedi.

“Hayatı ucuzlatacağı vaadi ile hükümete gelenler maalesef zamdan başka hiçbir birşey yapmamıştır” diyen Bengihan, Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesiyle halkın alım gücünün sürekli eridiğini kaydetti. Bengihan, “Bunun üstüne bir de temel tüketim maddelerine sürekli zam yapılması insafsızlıktır. Kırmızı eti unutan, tavuk etini dahi almakta zorlanan dar ve sabit gelirliler tavuk etine yapılan zamla beyaz ete de uzaktan bakacak. Halk zamlar altında ezilirken, kuru ekmeğe muhtaç insanlar varken, kurultay kavgası yapanların, parti içi kavgalarla meşgul olanların halka verecek hiçbirşeyi yoktur. Yapacakları en hayırlı iş, halkın yakasından bir an önce düşmektir” dedi...

Anahtar Kelimeler:
Güven BengihanTüp gaz Zammı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Üstel'den net açıklama!
Sağlık Bakanı Üstel'den net açıklama!
Ekonomik Sektörlerdeki Sorunlara Çözüm Arayışları Devam Ediyor
Ekonomik Sektörlerdeki Sorunlara Çözüm Arayışları Devam Ediyor
KAMU-SEN TAŞEL’de 7 Haziran’da Başlattığı Grevi Kaldırdı
KAMU-SEN TAŞEL’de 7 Haziran’da Başlattığı Grevi Kaldırdı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim