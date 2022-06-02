Tüp gaza 25 TL zam geldi!

Akaryakıt zammı sonrası bir zam da tüp gaza geldi.
Vatandaşın piyasada tüp gaz bulamaması, ürüne yapılan zamla sona eriyor.
Elde ettiği bilgiye göre, tüp gaza gelen 25 TL zam sonrası, yeni fiyat 255 TL oldu.
Kaynak : Kıbrıs Postası
Zamlar, hiç durmadan devam ediyor. Yaşanan tüp gaz kıtlığı, ürüne gelen 25 TL zam ile son buluyor.
Akaryakıt zammı sonrası bir zam da tüp gaza geldi.
Vatandaşın piyasada tüp gaz bulamaması, ürüne yapılan zamla sona eriyor.
Elde ettiği bilgiye göre, tüp gaza gelen 25 TL zam sonrası, yeni fiyat 255 TL oldu.
Kaynak : Kıbrıs Postası