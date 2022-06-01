Tüp gaza okkalı zam geliyor!

Vatandaşlar hayat pahalılığı altında adeta nefes alamaz duruma geldi.

Akaryakıt fiyatlarına gelen son okkalı zamların yansıması ise marketlerde kendini gösterirken, vatandaşlar piyasada tüp gaz bulmakta zorluk yaşıyor.

Bu da zam endişesi doğuruyor.

Konu ile ilgili MYK Haber’in sorularını yanıtlatan tedarikçi firma Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü (K-PET) Malik Işımtekin, piyasada yaşanan sıkıntının talebin artmasından kaynakladığını belirtti.

NE KADAR ZAM GELECEK?

“Ev tipi tüp gaza ne kadar zam gelecek?” sorusuna da yanıt veren Işımtekin, RusyaUkrayna savaşı nedeniyle, Rusya’nın Avrupa ülkelerine doğal gazı kesmesiyle talebin LPG’ye yöneldiğini belirtti.

Bunun da LPG’deki fiyatları artırdığını belirten Işımtekin, “Yarın gelecek gemi ile faturamı alacağım. Ancak çok fazla bir artış geleceğini düşünmüyorum. 10 TL kadar gelebilir” dedi.

Fiyatlandırmayı Bakanlar Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KKTC Akaryakıt biriminin belirlediğine işaret eden Işımtekin, bu fiyatın sadece öngörü olduğuna dikkat çekti.

Haber- Kaynak: My Kibris https://www.mykibris.com/ekonomi/haber/tup-gaza-zam-geliyor-16922